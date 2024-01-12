В четверг министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в присутствии премьер-министра Эвики Силини и президента Украины Владимира Зеленского подписали договор между правительством Латвии и Кабинетом министров Украины о техническом и финансовом сотрудничестве.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, договор предоставит юридические рамки для реализации латвийских программ сотрудничества в целях развития и проектов реконструкции в Украине, а также облегчит оказание технической и финансовой помощи Украине. Согласно проекту технической и финансовой помощи, ввезенные товары и оказанные услуги будут освобождены от налогов. Экспертам латвийской стороны будут положены льготы во время пребывания в Украине.

Кариньш подчеркнул, что Латвия непоколебима в поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией. Договор является еще одним шагом к более тесному сотрудничеству, так как упрощает оказание помощи для восстановления гражданской инфраструктуры Украины и поддержки ее жителей, подчеркнул Кариньш.

Латвия участвует в реконструкции Украины с 2022 года, обновляя социальную инфраструктуру, жилье и оказывая психологическую поддержку пострадавшим от войны женщинам. Латвия будет участвовать в реконструкции Украины и в последующие годы.

Как сообщалось, в четверг вечером президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ригу, где встретился с высшими должностными лицами латвийского государства в завершение своего первого визита в страны Балтии с момента вторжения России в Украину в 2022 году.

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