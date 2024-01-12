Депутаты Сейма от оппозиционного Национального объединения инициируют введение запрета на участие в государственных и муниципальных закупках для тех предприятий, которые включены в базу Службы государственных доходов как компании, продолжающие сотрудничество с Россией или Беларусью.

В аннотации к законопроекту Нацобъединение указывает, что невзирая на брутальное военное вторжение России в Украину, в Латвии по-прежнему есть предприятия, которые сотрудничают с государством-агрессором, и такие действия рассматриваются как поддержка военной деятельности.

Общие объемы экспорта и импорта предприятий, сотрудничающих с Россией или Беларусью, в 2023 году превысили 1,8 млрд евро. По мнению политиков от Нацобъединения, с одной стороны Латвия оказывает поддержку Украине, а с другой непрямым образом финансирует военные действия России в Украине.

По мнению оппозиционной политической силы, государственные и муниципальные учреждения могли бы показать пример, отказавшись от сотрудничества с предприятиями, которые продолжают импортировать и экспортировать товары в Россию или Беларусь.

Национальное объединение надеется, что предложенные поправки к Закону "О публичных закупках" могли бы вступить в силу уже 15 февраля этого года.

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