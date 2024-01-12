Треть жителей — 33% — считают, что в первые три месяца своего существования правительство Эвики Силини ("Новое Единство") работало хуже, чем ожидалось свидетельствуют данные опроса SKDS, произведенный по заказу программы Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā?. С тем, что правительство ничем не удивило — работает так, как это и ожидалось — согласились 42% опрошенных.

Только 5,3% респондентов считают, что правительство Силини, отметившее свои первые 100 дней в середине декабря, работает лучше, чем ожидалось. Почти каждый пятый опрошенный — 19,9% — не смог дать оценку деятельности Кабинета министров, выбрав ответ "трудно сказать".

В опросе также есть данные о том, избиратели каких политических сил, позитивно или критично настроены к правительству.

Ожидаемо, что позитивнее всего деятельность Кабинета министров оценивают избиратели тех партий, которые входят в правительство.

23% избирателей "Нового Единства" считают, что Кабмин Силини работает лучше, чем можно было ждать, 53% — что так, как и ожидалось. Только 13% опрошенных, голосовавших за премьерскую партию, разочарованы и дали ответ, что правительство работает хуже, чем они ожидали.

Среди избирателей "Прогрессивных" считают, что правительство работает лучше, чем можно было ждать 15% опрошенных, что Кабмин не разочаровал, но и не удивил позитивно 48%. Четверть — 26% — сторонников "Прогрессивных" разочарованы.

Из трех правящих партий среди сторонников Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) больше всего тех, кто считает — правительство работает хуже, чем можно было ожидать: таких 36%. Но почти половина сторонников СЗК все же или приятно удивлена деятельности Кабмина (12%) или же считает, что правительство работает, как это и ожидалось (37%).

Избиратели оппозиционных партий — критичнее к правительству.

36% сторонников Нацобъединения считают, что Кабинет министров Силини работает хуже, чем прогнозировалось (лучше, чем ожидалось — 6%, так, как и предполагалось — 51%).

39% тех, кто голосуют за "Объединенный список", разочарованы деятельностью Кабмина (только 5% приятно удивлены, 38% получили то, что и ожидали).

Среди представленных в Сейме парламентских партий оппозиционная "Стабильность" лидирует по доле сторонников, которые считают: правительство работает хуже, чем ожидалось. Таких 45%. Ни один из избирателей "Стабильности" не считает, что Кабмин работает лучше, чем ожидалось. Еще 42% считают, что деятельность правительства такова, какую и следовало ждать.

44% избирателей "Латвии на первом месте" неприятно удивлены действия правительства — эти респонденты дали ответ "хуже, чем ожидалось". Приятно удивлены только 4%, считают, что деятеьность Кабмина такая, как и следовало ожидать 41% сторонников "Латвии на первом месте".

Правительсто Эвики Силини, сформированное "Новым Единством", СЗК и "Прогрессивными", было утверждено 15 сентября прошлого года. В результате смены правительства в оппозиции оказались прежние коалиционные партнеры "Нового Единства" — Национальное объединение и "Объединенный список".

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