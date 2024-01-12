В январе правительство готовится принять решение о выводе на биржу государственных и муниципальных предприятий. Одна из первых компаний, акции которой скоро смогут купить все желающие — это латвийская национальная авиакомпания airBaltic.

Как сообщил исполнительный директор авиакомпании Мартиньш Гаусс в программе TV24 Ziņu TOP, первоочередной задачей котировки акций на бирже является возврат денег, которые государство вложило в airBaltic во время коронавирусного кризиса.

На вопрос, нужен ли аirBaltic дополнительный капитал для развития или деньги для погашения обязательств, Гаусс ответил, что основная цель — вернуть деньги государству. Латвия вложила в аirBaltic во время кризиса, чтобы авиакомпания могла существовать.

"Конечно, мы хотим привлечь дополнительные средства с рынка капитала и для дальнейшего развития. Мы заказали еще более 20 самолетов, и в ближайшие годы мы получим более 50 самолетов. Государство решило, что необходимо привлекать средства у международных или местных инвесторов, потому и обсуждается первичное предложение на бирже", — заявил исполнительный директор airBaltic.

Как уже ранее писал портал Delfi, Литва и Эстонии оценивают возможность покупки акций латвийской авиакомпании.

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