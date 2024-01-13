В этом году в рижских больницах увеличилось количество получателей услуг социальной помощи, сообщил Департамент внешних связей Рижской думы.

В самоуправлении поясняют, что социальная помощь рижан оказывается в стационарных лечебных учреждениях столицы, чтобы обеспечить им непрерывный социальный уход даже после выписки и помочь в решении других социальных проблем.

Департамент благосостояния Рижского самоуправления заключил договоры на оказание социальной помощи во всех столичных больницах.

За девять месяцев прошлого года больничные социальные работники оказали 15 362 консультации 8354 лицам.

По сравнению с девятью месяцами 2022 года количество консультаций выросло на 10%, а количество клиентов увеличилось на 6,5% или 511 человек.

В настоящее время особым спросом пользуются: краткосрочный уход (предоставляется на срок до 60 дней в течение года), уход в центрах социальной помощи, услуги специализированного медицинского транспорта и уход на дому.

Больничные социальные работники работают с родственниками пациентов как в случае оказания соцуслуг, так и в процессе возвращения пациента к месту жительства.

Социальная работа осуществляется в восьми медицинских учреждениях - Рижском родильном доме, Детской университетской клинической больнице, Рижской Восточной клинической университетской больнице, Больнице травматологии и ортопедии, Рижском центре психиатрии и наркологии, 2-й Рижской больнице, Университетской клинической больнице П.Страдиня и Латвийском морском медицинском центре.

В медучреждениях жителям Рижского самоуправления дают оценку их социального положения, выявляют их социальные проблемы и проводят необходимые действия для их решения.

При необходимости интересы клиентов представляются в государственных учреждениях и учреждениях местного самоуправления.

Также обеспечивается сотрудничество с Рижской социальной службой и другими госучреждениями и учреждениями самоуправления, чтобы при необходимости после выписки из больницы можно было получить соответствующие соцуслуги.

Кроме того, пациентам и членам их семей предоставляются консультации и информация о возможностях получения соцуслуг, соцпомощи и психосоциальной помощи.

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