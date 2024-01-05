Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) призвала телекоммуникационные компании оценить до 16 января возможность ввести для Риги особые короткие номера.

компании оценить до 16 января возможность ввести для Риги особые короткие номера.

Самоуправление еще в 2023 году предложило изменить Национальный план нумерации, включив туда диапазон нумерации 120Х и зарезервировав для самоуправления короткий номер 1201 — это год основания Риги.

16 июня 2023 года прошла встреча представителей SPRK и телекоммуникационных компаний, где обсуждались меры по борьбе с телефонными мошенниками и обсуждалась возможность ввести короткие городские номера. Представители предприятий идею не поддержали.

Директор департамента телекоммуникаций и почты SPRK Ивар Тауниньш сообщил, что сейчас доступно более 1700 коротких номеров. По его мнению, введение новых коротких номеров без объективной причины создаст нежелательный прецедент и в дальнейшем усложнит контроль за ресурсами нумерации. В том числе возможно мошенничество с нумерацией, предупредил он.

Рижское самоуправление при этом считает, что короткий номер 1201 — это удобный, узнаваемый и уникальный канал для оперативной связи с самоуправлением. Этот номер все запомнят, кроме того, короткие номера легче рекламировать и в соцсетях, и на телевидении, и на радио, и в печатной прессе.

Свое мнение представители телекоммуникационных компаний смогут высказать по электронной почте sprk@sprk.gov.lv либо отправив письмо по обычной почте на адрес Ūnijas iela 45, Rīgā, LV-1039.

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