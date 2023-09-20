Использование мобильных данных выросло везде, но Латвия уже третий год подряд на втором месте по их потреблению и уступает только Финляндии. При этом латвийцы стали меньше звонить, а стоимость домашнего интернет-подключения остается довольно низкой. Такие данные приводит Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK), опираясь на исследование, проведенное в странах Балтии и Северной Европы.

"Если во время пандемии жители активно использовали разные средства связи, в том числе мобильные разговоры, то с возвращением жизни на привычные рельсы количество телефонных разговоров и их продолжительность уменьшилась. При этом продолжает расти потребление данных при использовании мобильного интернета", — рассказал директор Департамента электронных связей SPRK Ивар Тауриньш. По его словам, при этом количество абонентов, использующих домашний интернет, не уменьшилось.

В прошлом году средний латвиец потреблял в месяц 49 гигабайт мобильного интернета (в 2021 году — 42), средний финн — 63 Гб (в 2021 году — 56). Самое низкое потребление — в Норвегии: 10,4 Гб. Там в основном пользуются домашним интернетом.

После быстрого роста количества и продолжительности звонков в 2020–2021 году они снова уменьшились. В среднем месяц один латвиец говорит по телефону 4,5 часа. Латвия на третьем месте из восьми стран: обгоняет Швеция (5 часов 10 минут) и Литва (4 часа 40 минут).

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