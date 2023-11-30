"Мы пока только на начальном этапе зимы, мы будем говорить об этом еще долго, но я думаю, что мы хорошо справляемся, потому что такое количество снега — более 10 см — это очень много", — заявил в передаче Spried ar Delfi руководитель комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Олаф Пулкс, оценивая, как Рижское самоуправление справляется с уборкой от снега улиц и тротуаров.

