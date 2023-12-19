В Риге могут быть введены принудительные меры для более эффективной борьбы с обледенением на крышах, угрожающим жителям во время оттепели, признал во вторник в программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

По словам Кирсиса, если на крышах образуются большие сосульки, то это уже того, что дом — неутепленный и неухоженный.

Мэр Риги хочет перейти от борьбы со следствиями к борьбе с причинами.

Кирсис пояснил, что Рижское самоуправление может ввести дополнительные требования к домовладельцам. Например, внеся в обязательные правила Рижской думы требование устанавливать подогреваемые водостоки и барьеры для снега.

Мэр признал, что для реализации подобных решений в самоуправлении можно создать программу поддержки. Но кроме "пряника" в виде поддержки должен быть "кнут": повышение ставок налога на недвижимость, если имущество не будет содержаться должным образом.

Кирсис признал, что время оттепели — это момент, когда на улицах активнее всего образуются выбоины. Эта проблема наиболее актуальна в местах, где уличное покрытие плохого качества. Эту проблему Кирсис надеется решить за счет увеличения инвестиций в инфраструктуру в течение нескольких лет.

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