Ответственность за преступления, совершенные детьми, лежит на взрослых, заявила на телеканале TV3 главный врач Центра психического здоровья детей и молодежи Детской клинической университетской больницы Карина Бейнерте, комментируя убийства, совершенные подростками в Юрмале и Резекне на прошлой неделе.

С точки зрения психиатра, государственная поддержка молодых людей из групп риска должна быть гораздо более индивидуализированной, особенно когда видно, что молодой человек "начинает сбиваться с пути", но в Латвии такой поддержки нет из-за отсутствия ресурсов. Соответственно, уменьшаются возможности предотвратить насилие.

На вопрос, следует ли в Латвии снизить возраст уголовной ответственности с 14 до 12 лет, эксперт ответила, что эта мера будет сконцентрирована на ответственности ребенка, но в случаях преступлений большая ответственность должна возлагаться именно на взрослых, которые не сумели предотвратить попадание ребенка в асоциальную среду.

Как сообщалось, на прошлой неделе не достигший возраста уголовной ответственности воспитанник детдома в Юрмале зарезал своего ровесника. После преступления 13-летний подросток был отправлен обратно в учреждение социального ухода и реабилитации, так как единственное в Латвии образовательное учреждение социальной коррекции "Наукшени" с 2022 года закрыто.

Министерство юстиции предложило ввести новую принудительную меру воспитательного характера — помещение детей в "терапевтический дом", который будет рассчитан на подростков высокого риска.

В Резекне на прошлой неделе по подозрению в убийстве двух мужчин были задержаны трое несовершеннолетних. Эти подростки немного старше, чем юрмальский убийца, и уже подлежат уголовной ответственности.

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