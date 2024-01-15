В 2023 году в Латвии самыми популярными именами, которые получали новорожденные были Эмилия (Emīlija) и Оливерс (Olivers), сообщает Управление по делам гражданства и миграции.

В Латвии в 2023 году имя Эмилия получили 184 новорожденных девочки, а имя Оливерс - 150 новорожденных мальчиков.

В список самых популярных имен новорожденных девочек в 2023 году вошли: Эмилия (184), София (166), Амелия (164), Алисе (133), Анна (126), Эмма (125), Марта (108), Паула (93), Эстере (83) и Дарта (82).

В список самых популярных имен новорожденных мальчиков в 2023 году вошли: Оливерс (150), Марк (143), Робертс (125), Екабс (116), Густавс (101), Эмилс (100), Ричардс (99), Адрианс (96), Маркус (90) и Теодорс (90).

Среди граждан Латвии, проживающих за рубежом, самыми популярными именами новорожденных в прошлом году стали София (18) и Марк (16).

Как сообщалось, в 2022 году самыми популярными именами, которые получали дети при рождении, были: у девочек - София (202), Эмилия, Алисе, Амелия, Марта, Эмма, Паула, Анна, Одрия и Эстере, у мальчиков - Марк (178), Робертс, Оливерс, Густавс, Эмилс, Томасс, Теодорс, Карлис, Доминикс и Адрианс.

А в 2021-м наиболее часто детей в Латвии называли София и Оливерс.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram