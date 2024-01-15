С понедельника, 22 января, автобус №58 будет ходить по измененному графику, сообщает Rīgas satiksme.
Если раньше автобус ходил в утренние часы с интервалом в 20 минут, а в вечерние с интервалом в полчаса, то теперь интервал сокращено до 15 минут в утренние часы и до 20-25 в вечерние. Количество рейсов в день увеличено с 63 до 73.
58-й автобус ходит из Пурвциемса в Вецмилгравис. Изменения вводятся на основе анализа данных о пассажиропотоке.
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