Если раньше автобус ходил в утренние часы с интервалом в 20 минут, а в вечерние с интервалом в полчаса, то теперь интервал сокращено до 15 минут в утренние часы и до 20-25 в вечерние. Количество рейсов в день увеличено с 63 до 73.