Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) выявило 985 граждан России, который придется покинуть Латвию из-за невыполнения новых требований Закона об иммиграции, сообщила глава миграционной службы Майра Розе в передаче ЛТВ "Rīta panorāmā". Перед тем как предпринять активные действия, у этих людей должны спросить их мнения о том, почему они ничего не делали и что думают о будущем. Также изучат их семейную ситуацию — возможно, у них есть право на временный ВНЖ.

В начале января PMLP сообщила, что 1167 гражданам России, не выполнившим требования поправок к Закону об иммиграции и подавшим документы на получение вида на жительство для проживания в стране, грозит выдворение из Латвии. Розе признала, что эта цифра и на сегодня актуальна, но повторные письма отправлены меньшему числу людей — 985 гражданам России, потому что Управление "не имеет информации о том, что с ними происходит". От них попросят высказать свое мнение по поводу того, что им выдадут распоряжение на выезд.

Этим людям дается две недели, чтобы отреагировать на повторные письма. Как сообщило ЛТВ, до того ни одно распоряжение на выезд не было приведено в исполнение.

Есть несколько возможных сценариев развития событий — адресаты писем

еще могут подать заявление на получение вида на жительство в Латвии,

могут попросить продлить время отъезда до года

или заявить, что уже покинули страну.

Если реакции на повторные письма снова не будет, PMLP направит по адресам пограничников, чтобы те убедились, что этот гражданин России покинул Латвию. По отправки новых писем в PMLP убедились, что часть адресатов реагирует и начинает оформлять какой-нибудь ВНЖ, а часть сообщают, что покинули Латвию или собираются это сделать.

Еще одна группа российских граждан, в отношении которых PMLP придется проводить проверки, — те, кто раньше сдавал языковой экзамен неуспешно. Для них законом предусмотрена возможность повторно пройти тест в течение двух лет, но до этого времени необходимо запросить временный ВНЖ с социальными правами постоянного. Из примерно 5000 претендентов на этот ВНЖ примерно половина ничего не сделали и не подали никаких документов. Притом что те, кто не подал документы до 31 декабря, утрачивают на время рассмотрения документов все права на социальную помощь и оплаченное государством медицинское обслуживание. PMLP напомнит этим российским гражданам о том, что документы надо подать до 1 апреля.

По словам Майры Розе, из приблизительно 25 тысяч граждан России, к которым относятся поправки к Закону об иммиграции, примерно 86% подали документы на получения новых видов на жительство.

Принятые в сентябре 2022 года поправки к Закону об иммиграции аннулировали автоматические постоянные ВНЖ гражданам России, бывшим негражданам Латвии. Чтобы получить новые права на пребывание в Латвии, этим людям надо подать документы в PMLP, в том числе — сертификат о сдаче языкового экзамена на категорию А2 не старше 2001 года.

В Конституционном суде (КС) Латвии идет рассмотрение дела о соответствии поправок Сатверсме. Сегодня последний день слушаний. Активно обсуждается еще одна многотысячная группа граждан России в Латвии, которым могут пересмотреть условия ПМЖ - попросить подать документы и пройти языковой тест.

В пятницу председатель КС встретится с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Решение КС появится в середине января. Портал Delfi следит за ходом процесса. Подробности — здесь.

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