Во вторник, 16 января, из-за метели и сильного ветра возможны также задержки рейсов в аэропорту "Рига", сообщили агентству LETA представители аэропорта. В свою очередь Pasažieru vilciens сообщает, что из-за погодных условий вероятны задержки поездов.

Рижский аэропорт призывает пассажиров следить за информацией от авиакомпаний и планировать дополнительное время, чтобы добраться до аэропорта.

Представители латвийской национальной авиакомпании airBaltic в социальной сети X (ранее Twitter) сообщили, что из-за погодных условий в Рижском аэропорту возможны изменения в расписании рейсов.

Informējam, ka šodien laikapstākļu dēļ Rīgas lidostā iespējamas izmaiņas lidojumu grafikā. Aicinām sekot līdzi aktuālajam lidojuma statusam mūsu mājas lapā: https://t.co/YkMzCDobpU pic.twitter.com/CsIb0aKLWe — airBaltic (@airBaltic) January 16, 2024

Возможны также и задержки поездов в связи с погодными условиями, сообщает Pasažieru vilciens (PV).

❕Laikapstākļu dēļ šodien iespējama vilcienu kavēšanās.

🌨️Vilcienu kustībai var traucēt sniegputeņa ietekme uz pārmiju pārvedu darbību, nolīkuši koki dzelzceļa malā.

ℹ️Informāciju par operatīvām izmaiņām grafikā skatiet https://t.co/Fi6iuJ2TuS vai mobilajā lietotnē “Vivi Latvija” pic.twitter.com/NTJ9bKG418 — Vivi (@ViviVilciens) January 16, 2024

Как отмечает PV, движению поездов может помешать влияние снегопада на работу стрелочных переводов, а также поваленные возле путей деревья.

PV напоминает, что информацию об изменениях в расписании поездов можно найти на сайте vivi.lv и в мобильном приложении Vivi Latvija.

Как сообщалось ранее, во вторник в Риге из-за метели действует желтое предупреждение. Скорость северного, северо-западного ветра в порывах достигает 16-19 метров в секунду. Температура воздуха составляет -6 градусов.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram