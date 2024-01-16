Фото: Kārlis Dambrāns/DELFI
Во вторник, 16 января, из-за метели и сильного ветра возможны также задержки рейсов в аэропорту "Рига", сообщили агентству LETA представители аэропорта. В свою очередь Pasažieru vilciens сообщает, что из-за погодных условий вероятны задержки поездов.

Рижский аэропорт призывает пассажиров следить за информацией от авиакомпаний и планировать дополнительное время, чтобы добраться до аэропорта.

Представители латвийской национальной авиакомпании airBaltic в социальной сети X (ранее Twitter) сообщили, что из-за погодных условий в Рижском аэропорту возможны изменения в расписании рейсов.

Возможны также и задержки поездов в связи с погодными условиями, сообщает Pasažieru vilciens (PV).

Как отмечает PV, движению поездов может помешать влияние снегопада на работу стрелочных переводов, а также поваленные возле путей деревья.

PV напоминает, что информацию об изменениях в расписании поездов можно найти на сайте vivi.lv и в мобильном приложении Vivi Latvija.

Как сообщалось ранее, во вторник в Риге из-за метели действует желтое предупреждение. Скорость северного, северо-западного ветра в порывах достигает 16-19 метров в секунду. Температура воздуха составляет -6 градусов.

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