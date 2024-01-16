Рижский аэропорт призывает пассажиров следить за информацией от авиакомпаний и планировать дополнительное время, чтобы добраться до аэропорта.
Представители латвийской национальной авиакомпании airBaltic в социальной сети X (ранее Twitter) сообщили, что из-за погодных условий в Рижском аэропорту возможны изменения в расписании рейсов.
Возможны также и задержки поездов в связи с погодными условиями, сообщает Pasažieru vilciens (PV).
Как отмечает PV, движению поездов может помешать влияние снегопада на работу стрелочных переводов, а также поваленные возле путей деревья.
PV напоминает, что информацию об изменениях в расписании поездов можно найти на сайте vivi.lv и в мобильном приложении Vivi Latvija.
Как сообщалось ранее, во вторник в Риге из-за метели действует желтое предупреждение. Скорость северного, северо-западного ветра в порывах достигает 16-19 метров в секунду. Температура воздуха составляет -6 градусов.