Вступил в силу указ президента Латвии Эдгара Ринкевича "О флаге латвийской исторической земли Селии", который был опубликован 11 января в официальном издании Latvijas Vēstnesis. Указ определяет пропорции и точные цветовые коды флага.

Селия — одна из пяти историко-культурных областей Латвии, названная по древнему балтийскому племени селов. Регион находится на левом берегу Даугавы (от Екабпилса и далее на восток), южнее Видземе и Латгале, граничит с Литвой и Беларусью.

Цвета флага Селии представляют собой три горизонтальные полосы — красную, белую и зеленую. В указе президента полосы обозначаются одним словом — карминно-красный — белый — лаймово-зеленый. Взаимосвязь горизонтальных полос составляет 2:1:2, соотношение ширины к длине — 1:2.

"Малиновый цвет флага латвийской исторической земли Селия соответствует цветовому коду "Pantone 201C", белый цвет — "Pantone White", цвет мха — "Pantone 378C"", — уточняется в приложении к приказу.

Фото: Muzejs "Sēlija"

Два цвета флага Селии соответствуют давно утвержденным официальным цветовым кодам государственного флага Латвии. Но многие годы часто возникала путаница относительно изображенного зеленого цвета в разных оттенках. Чтобы ввести единый стандарт, в 2018 году специалисты музея Sēlija дали точное определение цветовых тонов.

По словам хранительницы коллекции музея Валии Фишере: "Академик Янис Страдыньш в своих публикациях отмечал, что зеленый цвет должен быть мохово-зеленым, что соответствует цветам студенческой корпорации Selonija, основанной в 1880 году, которая легла в основу создания флага".

Флаг был впервые освящен на Первом Конгрессе Селии 20 мая 1999 года в Лютеранской церкви в Сунаксте, волость Виесите. С тех пор флаг все чаще встречается возле общественных зданий и частных домов по всему региону. Освященный оригинал флага в настоящее время можно увидеть в экспозиции музея Sēlija.

В настоящее время три из пяти исторических земель Латвии имеют официально утвержденные флаги — Латгале, Земгале и Селия.

19 апреля 2023 года тогдашний президент Эгилс Левитс утвердил флаг Латгале — темно-синего цвета с белой горизонтальной полосой. А 29 сентября 2023 года нынешний президент Эдгарс Ринкевич утвердил флаг Земгале — темно-зеленый с белой горизонтальной полосой посередине.

Без флагов остаются Курземе и Видземе.

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