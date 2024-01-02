Жители Екабпилса удивлены установленными в городе пограничными знаками культурно-исторических земель Латвии. Согласно этим знакам, половина города находится в Селии, а другая половина — в Латгале. Исторически это действительно так, но некоторые жители Екабпилса совсем не ощущают себя латгальцами, сообщает ReTV.

Екабпилс издавна находился на перепутье исторических земель, но сейчас это особенно хорошо заметно в городской среде. На левом берегу Даугавы установлен пограничный знак с надписью "Селия", но при переходе через мост на правый берег появляется надпись "Латгале". Это смущает некоторых екабпилчан.

"Я видела именно тот момент, когда был установлен знак "Латгале", и для меня это стало неожиданностью. Я думала, что, может, это какая-то случайность, но на самом деле и на левом, и на правом берегу я чувствую себя как екабпилчанка. Но, приехав на этот берег, поскольку тут расположен Крустпилсский культурного центра, я бы не сказала, что мы особенно ощущаем латгальские корни, поскольку граница очень маленькая. Я больше чувствую себя как жительница Селии", — заявила глава Крустпилсского культурного центра Инта Убеле.