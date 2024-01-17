В среду, 17 января, приступят к службе солдаты второго призыва Службы государственной обороны (СГО) — более 120 граждан Латвии, сообщили порталу Delfi в Национальных вооруженных силах (НВС).

Как рассказали в НВС, призванные в январе 2024 года будут нести службу в штабном батальоне НВС в Риге, в Воздушных силах в Лиелварде и 2-й Видземской бригаде Земессардзе.

С 17 января в штабном батальоне НБС начнется 11-месячная подготовка солдат. Они освоят не только базовые знания и навыки, необходимые для выполнения любых оборонных задач, но и получат специальную подготовку в области связи, медицины, представительских функций почетного караула, оружия и транспорта, а также укрепят физическую подготовку.

В Лиелварде добровольцы будут служить в дивизионе противовоздушной обороны, где получат специальность помощников операторов зенитно-ракетных комплексов RBS-70. Служа в Воздушных силах, можно получить профессии, которых нет в других подразделениях НВС — пилот, пожарный, авиатехник, спасатель.

Новобранцы 2-й Видземской бригады Земессардзе будут служить в Пехотной школе в Алуксне. Это место службы как более близкое к дому выбрали молодые люди из Видземе и Латгалии.

Добровольцы СГО каждый месяц получают компенсацию в размере 600 евро (нетто), а также компенсацию 1100 евро (нетто) по окончании службы. Солдатам обеспечивается проживание в казармах и довольствие.

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