Латвия должна объявить мораторий на участие в Оттавской конвенции, а также пополнить свой арсенал противопехотными минами, считает руководитель Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации (Stratcom) Янис Сартс.

Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция) предусматривает, что подписавшие ее государства обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины". Латвия присоединилась к конвенции в 2006 году.

Manuprāt, šobrĩd Latvijai būtu jāpasludina moratorijs no dalības Otavas konvencijā un jāiegūst savā arsenālā pretkājnieku mīnas. — Jānis Sārts (@janis_sarts) January 17, 2024



В передаче Spried ar Delfi бывший госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс заявил, что мины являются критически важным вопросом для укрепления границы Латвии с Россией. Это самый дешевый, эффективный и простой способ укрепить государственную границу.

Дискуссии по поводу Оттавской конвенции ведутся в Латвии уже давно, в том числе с Министерством иностранных дел обсуждались последствия такого решения. Сейчас вопрос снова поднят в контексте плана укрепления границы.

Отвечая на вопрос, будет ли Минобороны настаивать на размещении мин на границе с Россией, Гарисонс выразил надежду, что этот пункт станет неотъемлемой частью плана по укреплению границы, над которым работают сейчас Национальные вооруженные силы.

Как отметил военный эксперт Мартиньш Вердиньш, эта теоретическая возможность — выйти в одностороннем порядке из ставшего невыгодным международного соглашения — является неожиданным, но значимым поворотом в обороне Латвии.

Вердиньш также высказался за мораторий на участие в конвенции. Это позволило бы государству, находящемуся под угрозой, подготовиться к войне, приобретя необходимое количество противопехотных мин. Использовать или не использовать их, будет зависеть от конкретной ситуации, сказал эскперт.

Не портале manabalss.lv за выход Латвии из Конвенции о запрещении противопехотных мин собрано 1700 подписей из необходимых 10 000.

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