Последние недели в Латвии обсуждается возможность выхода из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. О необходимости защитить границу дешевых и эффективным способом говорят многие политики, а на портале общественных инициатив Manabalss запущен сбор подписей за выход из договора. Портал Delfi проанализировал, что известно к этому моменту.

Петиция о выходе из Оттавской конвенции



На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за выход Латвии из Оттавской конвенции (Оттавского договора). Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении предусматривает, что подписавшие ее государства обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины". Латвия присоединилась к Конвенции в 2005 году.

Представитель инициативы Атис Станкевич хочет, чтобы Латвия реалистично оценила свою оборонную стратегию и, особенно в нынешних угрожающих обстоятельствах, пересмотрела свое членство в Оттавской конвенции. По его мнению, это было бы эффективным и оправданным шагом для обороны Латвии.

Податель инициативы считает, что латвийское общество обрело бы чувство уверенности в том, что в случае нападения потенциального агрессора латвийскую границу можно защитить.

Какую реакцию вызвала идея заминировать границу?



Военный аналитик Мартиньш Вердиньш в своей колонке на Delfi привел аргументы в пользу того, почему Латвия должна выйти из конвенции.

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