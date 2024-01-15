Петиция о выходе из Оттавской конвенции
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за выход Латвии из Оттавской конвенции (Оттавского договора). Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении предусматривает, что подписавшие ее государства обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины". Латвия присоединилась к Конвенции в 2005 году.
Представитель инициативы Атис Станкевич хочет, чтобы Латвия реалистично оценила свою оборонную стратегию и, особенно в нынешних угрожающих обстоятельствах, пересмотрела свое членство в Оттавской конвенции. По его мнению, это было бы эффективным и оправданным шагом для обороны Латвии.
Податель инициативы считает, что латвийское общество обрело бы чувство уверенности в том, что в случае нападения потенциального агрессора латвийскую границу можно защитить.
Какую реакцию вызвала идея заминировать границу?
Военный аналитик Мартиньш Вердиньш в своей колонке на Delfi привел аргументы в пользу того, почему Латвия должна выйти из конвенции.