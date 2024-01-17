Процесс выдворения из Латвии граждан РФ, не выполняющих требования закона об иммиграции, проходит в соответствии с правовыми нормами, к такому выводу пришли сегодня депутаты парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, ознакомившись с информацией о ходе этого процесса, предоставленной Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP).

Закон об иммиграции предусматривает, что выданные гражданам России, которые ранее были негражданами Латвии, постоянные виды на жительство в сентябре 2023 года утратили силу. Чтобы жить в Латвии, эти люди должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Евросоюза, а для этого им следовало предоставить PMLP подтверждение о знании государственного языка на уровне A2 и наличии финансовых ресурсов. Граждане РФ могут подать заявку и на получение других видов на жительство в Латвии, но они предоставляют меньше социальных гарантий.

Начальник PMLP Майра Розе рассказала, что в настоящее время 985 гражданам России направлены повторные письма с предупреждением о том, что из-за невыполнения требований закона им придется покинуть Латвию. К тем из них, кто не отреагирует на письма и не сообщит о своей ситуации, отправится Государственная пограничная охрана, чтобы проверить, например, не уехал ли уже конкретный человек из Латвии.

Розе рассказала, что в приказах о выдворении, которые пока не оформлены, лицам будет дано 30 дней на то, чтобы покинуть Латвию, в то же время эти люди еще могут попросить PMLP отложить выполнение приказа на год. Кроме того, его можно оспорить заявлением руководителю PMLP, а затем в суде.

Упомянутые 985 человек также по-прежнему имеют право подать документы на получение вида на жительство, если для них законом предусмотрена такая возможность, например, для объединения семьи. Но если эти люди сами ничего не делают, им после получения приказа о выезде придется уехать из Латвии, подчеркнула глава PMLP.

Для выдачи вида на жительство конкретному соискателю PMLP обращается к органам госбезопасности за получением заключения о человеке. В отношении граждан РФ проводится дополнительная проверка: они должны заполнить дополнительную анкету, а также при необходимости органы безопасности проводят интервью с этими лицами.

Депутат Олег Буров поинтересовался, что делает погранохрана, если подлежащее выдворению лицо не находится по задекларированному адресу. Начальник PMLP ответила, что погранохрана оценивает и другую информацию, например, не продал ли человек свою недвижимость. В случае, если такие люди переедут и будут проживать в других местах Латвии, то в их отношении дальнейшие действия будут осуществляться, когда будет установлено, что лицо пребывает в стране нелегально.

После получения ответов от начальника PMLP депутат Глория Гревцова заявила, что будет призывать граждан России воспользоваться правом подать документы, чтобы найти какое-то решение.

Несколько вопросов задал депутат Ингмар Лидака, который также отметил, что указанные лица еще могут успеть подать документы, чтобы найти какое-то из предусмотренных законом решений. На заседании комиссии прозвучало, что указанные граждане РФ имеют право ходатайствовать о продлении срока выдворения, а также подать заявку на оформление вида на жительство в целях объединения семьи.

Председатель комиссии Гунарc Кутрис в начале заседания сказал, что важно, чтобы процесс шел вперед без эксцессов, "как это должно быть в Латвии как правовом государстве". После доклада главы PMLP Кутрис отметил, что если кто-то, кто не подтвердил знания государственного языка, без соответствующего разрешения останется в Латвии, то латвийская погранохрана организует выезд соответствующего лица в соответствии с требованиями нормативов и индивидуально.

Депутат Лидака спросил, имеются ли у погранохраны, которая уже загружена работой на границе с Беларусью, возможности проверить несколько тысяч адресов. Розе ответила, что PMLP, чтобы лишний раз не тратить ресурсы погранохраны, разослало заказные письма о том, что планируется издать приказ о выдворении лица.

Розе также отметила, что в отношении еще 2500 лиц, законный статус пребывания которых в Латвии завершится в начале апреля этого года, следует учитывать, что они уже сотрудничали с Латвийским государством, пытаясь сдать экзамен на знание госязыка. Это число отличается от актуального на данный момент количества (985) граждан России, которые до сих пор не старались начать сотрудничество. В связи с этим руководитель PMLP прогнозирует, что основная часть из этих 2500 подаст какие-либо документы, чтобы попросить рассмотреть возможность их дальнейшего законного пребывания в Латвии. И в этих случаях решающим будет заключение органов государственной безопасности в отношении конкретного человека.

Упомянутые люди — это те, кто когда-то проходил проверку на знание госязыка, но не прошел ее. Для них закон предусматривает возможность сдачи экзамена повторно в течение двух лет, однако до этого необходимо запросить временный вид на жительство сроком на два года. Из примерно 5 тыс. таких лиц около 2,5 тыс. больше не предпринимали никаких действий и не представили никаких документов, а значит, фактически не выполняют требования закона и им придется покинуть страну. PMLP напомнит этим российским гражданам об установленных законом обязанностях и даст возможность до 1 апреля подать необходимые документы.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram