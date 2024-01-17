Всего на прошлой неделе в практики семейных врачей, участвующих в мониторинге, обратились 814 пациентов с симптомами острой инфекции верхних дыхательных путей, из которых у 111 пациентов на основании клинической картины (неделей ранее было 56 пациенто) был установлен диагноз "грипп", сообщили порталу Delfi в Центре контроля и профилактики заболеваний (SPKC).

Случаи заболевания зарегистрированы в Вентспилсе (576,6 случаев на 100 000 жителей), Даугавпилсе (221,8 на 100 000), Риге (188 на 100 000), Елгаве (98,6 на 100 000), Гулбенском крае (62,1 на 100 000), Юрмале (49,7 на 100 000) и Екабпилсском крае (46,6 на 100 000), отметили в SPKC.

Самая высокая заболеваемость на прошлой неделе зарегистрирована в возрастной группе 5-14 лет. На минувшей неделе лабораторно подтвержден 21 случай гриппа, в 19 из которых подтвержден грипп типа A, а в двух — грипп типа B.

Во многих странах Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕС/EEA) наблюдается значительный рост числа случаев заболевания острыми инфекциями верхних дыхательных путей в учреждениях первичной помощи и большая часть государств ЕС/EEA сообщают об активности гриппа, превышающей базовый уровень.

Средняя доля положительных результатов тестирования в странах ЕС/EEA была самой высокой в этом сезоне — 26% (24% неделей ранее).

В Латвии наблюдается небольшое снижение случаев Covid-19 — лабораторно подтверждено 112 случаев коронавируса (неделей ранее их было 138). В целом проведено 777 (ранее 776) лабораторных тестов на присутствие вируса SARS-CoV-2. Немного увеличилось количество госпитализированных с Covid-19 пациентов — 118, в то время как неделей ранее таких было 106 человек.

На минувшей неделе в стационарах с тяжелым течением болезни лечились 10 пациентов (за неделю до этого — семь). Зарегистрировано 23 случая смерти пациентов с Covid-19 в возрастной группе 50 лет и старше, как минимум в трех случаях коронавирус был основным диагнозом.

SPKC напоминает, что наиболее эффективным способом защиты от гриппа и Covid-19 является вакцинация. Жителей из групп риска призывают пользоваться возможностью сделать оплаченную государством прививку.

Несмотря на начало эпидемии гриппа, вакцинация по-прежнему рекомендуется, поскольку эпидемия обычно длится 10 недель, а иммунитет от прививки появляется в течение 10-14 дней. Поэтому пользу от вакцинации можно получить, сделав ее и после начала эпидемии гриппа.

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