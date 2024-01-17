Министр обороны Андрис Спрудс (“Прогрессивные”) не спешит утверждать, что Латвия обязательно выйдет из Оттавской конвенции.

Во время передачи на Латвийском телевидении "Сегодняшний вопрос" (Šodienas jautājums) министр заявил, что нужно дождаться всесторонней оценки, прежде чем можно будет принять решение о выходе Латвии из конвенции.

Дискуссия о выходе из Оттавской конвенции важна с точки зрения защиты нас самих и нашей границы, а также в контексте наших международных обязательств, отметил Спрудс.

Министр сообщил, что Латвия имеет в своем арсенале как противотанковые, так и управляемые противопехотные мины. На данный момент идет разработка плана охраны границы, который до конца месяца будет представлен Кабинету министров.

Спрудс также поручил оценить, каковы сценарии укрепления границы и применения мин. Эта оценка ожидается в ближайшие дни.

Существуют известные риски, поскольку Канада, боевая группа которой находится в Латвии, является ведущей страной в продвижении и защите этой конвенции. Определенно необходимы консультации с союзниками, которые сейчас проходят, сообщил Спрудс.

На портале manabalss.lv за выход Латвии из Конвенции о запрещении противопехотных мин собрана 2071 подпись из необходимых 10 000.

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