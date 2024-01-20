Рижские домовладельцы и управляющие недвижимостью, счищая снег с тротуаров и крыш, должны свозить его на специальные бесплатные свалки — если наваленные сугробы мешают пешеходам или транспорту. Штраф за невыполнение требования — до 350 евро, выяснила передача Латвийского телевидения "4. studija", сообщает Rus.LSM.

Янис Вайводс, исполняющий обязанности директора Департамента внешней среды Рижской думы пояснил, что после чистки снега от него надо освободить тротуар, места для стоянки и проезжую часть. Хранить снег среди насаждений также не следует.

Согласно городским правилам, счищенный с тротуаров снег можно складывать в валы так, чтобы те не мешали движению пешеходов. Но при этом эти кучи не должны становиться помехой на проезжей части, возле перекрестков и остановок общественного транспорта. Собранный снег, если он мешает пешеходам и/или транспорту, надо вывозить — по рабочим дням с 21 до 7 часов, в выходные и праздники — когда угодно.

В Риге сейчас действуют две бесплатные свалки для снега. На левом берегу — на Даугавгривском шоссе 2A, на правом — на ул. Лидлаука, 40 (на Румбуле). Раньше свалка снега была в Зиепниеккалнсе на Ритаусмас, 35, но она оказалась переполнена и ее закрыли.

Столичное самоуправление же снег вывозит на Закюсалу, где нанятые для содержания улиц компании арендуют территорию и будут обслуживать снегохранилища, пока не расстает снег.

"Мы сталкивались с ситуациями, когда только что почищенная велоинфраструктура, тротуары или проезжая часть снова оказывалась завалена снегом. Тогда муниципальная полиция принимает меры против управляющих домов, которые ответственны за это", — отметил представитель думы.

За невыполнение упомянутых требований положено предупреждение или штраф, который для физических лиц может составить до 350 евро, а для юридических — до 1400.

Вайводс сообщил, что муниципалитет в этом году убрал с улиц города более 45 тысяч кубометров снега. А за неправильно насыпанные сугробы (если они мешают движению) город применяет штрафы к предприятиям, нанятым для обслуживания улиц.

Правила говорят, что в период снега и обледенения тротуары должны быть очищены от снега не менее чем на 50% общей ширины тротуара или не менее чем на 1,5 метра, а также следует их посыпать противоскользящим материалом. Делать это надо до 8 утра.

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