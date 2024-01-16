В Риге контейнеры для сортировки биологических отходов придется устанавливать возле многоквартирных домов с числом квартир более десяти. Это предусмотрено поправками* к правилам* обращения с бытовыми отходами в столице, поддержанными комитетом по жилищному строительству и окружающей среде Рижской думы.

Требование о размещении биоконтейнеров вступит в силу с 1 марта 2024 года. Правила еще предстоит принять на заседании совета, сообщает рижское самоуправление.

"Опыт Риги в сортировке мусора последних лет доказывает, что изменить привычки горожан можно и сортируется все больше мусора. С тех пор, как мы ввели требование размещать контейнеры для сортировки легкой упаковки и стекла в многоквартирных домах, уже 30% от общего количества мусора собирается отдельно.

Но биологическая сортировка отходов до сих пор была добровольной, а сейчас собирается менее 5% этих отходов. Поэтому мы надеемся, что новые правила активизируют и сортировку этих отходов. За последние годы нам удалось сэкономить более десяти миллионов евро за счет сортировки. Сортировка био-отходов определенно снизит счета за вывоз мусора", — подчеркивает Виестурс Зепс, председатель Комиссии по жилищному строительству и окружающей среды Рижской думы.

Изменения в регламенте предусматривают, что управляющие многоквартирными жилыми домами будут обязаны обеспечивать сортировку био-отходов в многоквартирных жилых домах с количеством квартир более десяти и где на одном из этапов цепочки поставок продуктов питания работают генераторы отходов (первичное производство, переработка и производство, розничная торговля продуктами питания и другое распределение, рестораны и предприятия общественного питания) по запросу этих производителей отходов.

Требования распространяются на многоквартирные жилые дома с числом квартир более десяти, в которых не будет возможности биокомпостирования (поправки предусматривают, что в этих домах теперь можно будет компостировать разлагаемые садовые и парковые отходы).

Уже существует возможность биокомпостирования отходов в частных домах. Для многоквартирных домов с количеством квартир менее десяти и частных домов установка биоконтейнеров для мусора по-прежнему будет добровольной.

Существует плата и за утилизацию био-отходов, которая в 2023 году составляла 80% от платы за вывоз несортированных бытовых отходов, а с 1 января 2024 года — 60%. Прогнозируется, что контейнеров для несортированных отходов станет меньше, они не будут заполняться так быстро, в результате рижане смогут сократить как объемы контейнеров, так и частоту их вывоза.

Запустив раздельный сбор био-отходов, можно не только снизить затраты, но и полностью использовать полученный материал, переработав его в ценное сырье, а также сократить количество отходов, подлежащих захоронению. на свалке.

В целях содействия компостированию садово-парковых отходов как можно ближе к месту их происхождения, обязательные правила дополнены новыми нормами, определяющими порядок разрешения компостирования биоразлагаемых садово-парковых отходов во дворах многоквартирные жилые дома.

Чтобы гарантировать, что конструкция ящика для компоста такова, что компост не может проваливаться сквозь него, чтобы стенки ящика не деформировались и чтобы компост был визуально закрыт, в правилах есть требование использовать промышленно произведенные или эквивалентные ящики для компоста.

В этом году Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды рижского самоуправления разработает рекомендации по размещению, оформлению и компостированию ящиков для компоста, и опубликует их на сайте https://mvd.riga.lv/.

Изменения в правилах также предусматривают менее частый и упрощенный обязательный вывоз несортированных бытовых отходов из индивидуальных жилых домов, а пункты о численности лиц, задекларированных в индивидуальных жилых домах, удалены. Соответственно, внесены разъяснения относительно снижения частоты вывоза несортированного мусора, не распространяя его на отдельные жилые дома. Правила также дополнены определением минимальной частоты вывоза раздельно бытового мусора.

Предполагается, что график вывоза разделенных бытовых отходов будет определяться утилизатором отходов, информируя об этом производителей отходов и владельцев в соответствии с договором. Производитель/владелец отходов сможет подать заявку на дополнительную услугу или отменить/перенести вывоз разделенных отходов по мере необходимости — неограниченное количество раз.

С учетом запроса Латвийской Ассоциации торговцев топливом изменения в правилах предусматривают снижение требований к АЗС по созданию раздельных пунктов сбора мусора, то есть отмену этого требования на тех АЗС, где нет операторов. потому что некому следить за контейнерами для мусора и их заполнением, и есть риск злонамеренных действий, например, сжигания контейнеров. Поэтому планируется установить требование устанавливать на АЗС, где есть операторы, только легкую упаковочную тару.

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