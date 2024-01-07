Чтобы сделать городскую среду более чистой и защитить контейнеры от воздействия осадков и доступа посторонних лиц, служба архитектора города Риги разработала типовые проекты навесов для мусорных контейнеров, сообщает Рижская дума. Это позволит сэкономить время и деньги, необходимые для подготовки подобных проектов.

Типовые проекты навесов доступны на сайте департамента развития города Рижской думы www.rdpad.lv, в разделе Pilsētvide ("Городская среда"). Готовый проект может использовать любой собственник жилья или объединение квартировладельцев, чтобы согласовать, изготовить и установить такое сооружение возле своего дома.

Разработаны проекты навесов разного размера, цветов и комплектации для размещения контейнеров разной емкости. Навесы имеют простой металлический каркас с дощатым наполнением и крышу из металлического листа, есть варианты с закрывающимися воротами и без них. Разработаны три варианта цвета – светло-серый, темно-серый и светло-коричневый. Жильцы могут свободно выбирать производителя, который изготовит и установит навесы, используя чертежи, подготовленные самоуправлением.

Наряду с чертежами, департамент публикует также инструкцию о согласовании проекта, его подаче в Систему информации о строительстве и размещению на местности.

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