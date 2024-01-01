С этого года по всей Латвии призывают отдельно выбрасывать биоотходы — в специальные коричневые контейнеры. Вывоз такого мусора с 1 января будет стоить 60% от цены несортированного.

До этого года биомусор можно было отдельно собирать в Риге и Пиериге — за его вывоз брали 80% от платы за вывоз несортированного мусора. С этого года по всей Латвии должны начать работу заводы, перерабатывающие этот вид отходов.

Это позволит сознательным жителям экономить на вывозе мусора. В целом эта услуга с нового года снова подорожает — в связи с ростом пошлины на использование природных ресурсов, которая повлекла увеличение расценок полигонов.

Сортировка органических отходов будет проходить в коричневые контейнеры. Их размещение можно запросить на сайте "navkurmest.lv". В этот вид контейнеров можно выбрасывать кухонные отходы и остатки пищевых продуктов без упаковки, например, остатки овощей и фруктов, шкурки и сердцевины, крупы и продукты из них — хлеб и кондитерские изделия, а также кожура, твердые молочные продукты, такие как творог и сыр, а также кофейную или чайную гущу.

К биоразлагаемым отходам относятся садовые отходы — растения и их корни, листья, трава, ветки, диаметр которых не превышает двух сантиметров, мульча, а также остатки комнатных растений без почвы и увядшие цветы.

В биоконтейнер нельзя бросать продукты питания в упаковке, жидкости типа молока, кефира или супа, бутылки или пакеты с жидкостями.

Как показал опрос, проведенный Getliņi EKO и Norstat Latvia в октябре 2023 года, о сокращении количества мусора повседневно думают 72% населения, а 26% это не волнует. На вопрос, почему так происходит, треть респондентов заявили, что о сокращении количества отходов должны думать государство, самоуправление или операторы отходов, но не сами жители.

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