Мы прекрасно видим, что люди охотно сортируют мусор, если получают от этого преимущества, поэтому тариф надо менять, заявила в программе Spried ar Delfi заместитель председателя правления SIA Getliņi EKO Байба Зузена. Налог на природные ресурсы увеличивается, плата за несортированный мусор растет и будет расти. По словам Зузены, чтобы побудить людей к сортировке, пока используется в основном "кнут", хотя лично она предпочла бы метод "пряника". Лучшая мотивация сортировать отходы — это понимание людей, зачем они это делают, считает она.