Из-за увеличения количества травм, полученных в результате падений на скользких улицах, во Второй Рижской специализированной травматолого-ортопедической больнице возникли длинные очереди. Возникшую ситуацию сама больница охарактеризовала как чрезвычайную.

Как сообщает администрация Второй Рижской больницы, из-за травм, полученных в результате падения на скользкий тротуар или проезжую часть, за последнюю неделю утроилось количество пациентов, обратившихся за помощью в травматологический центр.

Приток пациентов влияет на работу медицинского учреждения, что влияет на время ожидания и график операций, сообщает агентство LETA.

В зимний период в приемное отделение 2-й Рижской больницы (ул. Гимнастикас, 1, Зиепниеккалнс) поступает до 90 больных, из них за сутки — до 49 пострадавших непосредственно с травмами, полученными на улице. Чаще всего у пациентов наблюдаются типичные переломы запястьев и кистей рук. Около трети пациентов нуждаются в немедленной госпитализации, а некоторым после контрольного визита требуется хирургическое вмешательство.

Рост травматизма в результате падений отражается на всей работе больницы, специализирующейся на травматологии и ортопедии — увеличивается время ожидания в травмпункте, возрастает длина очередей на амбулаторные консультации.

Из-за переполненности стационаров время ожидания операций увеличивается до нескольких дней и более.

Кроме того, с 18 по 26 января во 2-й Рижской отменены плановые операции, кроме эндопротезирования.

Учитывая обстоятельства, в настоящее время в связи с внештатной ситуацией необходимая медицинская помощь в больнице приоритетно оказывается пациентам с острыми травмами.

Клиника предлагает пациентам заранее записаться на прием в системе электронной очереди BinaryQ.

Ранее сообщалось, что с 16 января Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) в связи с объвлением в Латвии эпидемии гриппа ввела ограничения на посещение пациентов: разрешено посещение только тяжелобольных или критически больных с разрешения лечащего врача или заведующего отделением и с соблюдением строгих мер эпидемиологической безопасности.

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