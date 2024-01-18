Огрское самоуправление собирается не ждать разработки нормативов и самостоятельно оборудовать бомбоубежище, пишет Rus.Lsm.lv. Под него приспособят секретный объект советского времени — трехэтажный подземный комплекс, откуда в случае ядерной войны планировалось управлять железными дорогами Балтии.

Министерство экономики до 31 ноября этого года должно разработать проект строительных нормативов для бомбоубежищ. Однако Огрское самоуправление решило обустроить первое бомбоубежище уже сейчас и на свои деньги. Для этого выбран трехэтажный подземный объект в Парогре, из которого в советское время планировалось осуществлять управление железными дорогами стран Балтии в случае ядерной войны. Он находится под трехэтажным социальным домом — он примерно такого же размера, как и подземная часть. Надземная часть была построена как дом отдыха для железнодорожников, в этом качестве он функционировал до 1990 года. Так его и называли — "Секретный объект под кодовым названием Дом отдыха". Строительство объекта велось около 10 лет.

Под землей здесь находятся укрепленные бетонные помещения с массивными дверями, которые открываются с помощью огромного металлического колеса. Здесь же же была построена своя дизельная электростанция, две насосные станции, которые качали воду из глубоких артезианских скважин, а для очистки воздуха была создана сложная система вентиляции со специальными фильтрами. То есть на случай ядерной войны на объекте должно было быть нормальное жизнеобеспечение.

Ппомещение приведут в порядок, поставят кровати и оставят запасы воды. На сколько человек будет рассчитано это убежище, информации пока нет, как отмечает LSM, весь город там не спрячется.

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