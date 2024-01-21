Председатель фракции Сейма "Новое Единство" Эдмундс Юревицс призывает фирму SIA "Norma-A", осуществляющую пассажирские перевозки под брендом Ecolines, уделить внимание и ресурсы выполнению рейсов внутри Латвии, а не в Россию, сообщает агентство LETA.

Представитель "Нового Единства" напомнил, что в начале этого года фирма Ecolines отменила несколько рейсов внутри Латвии из-за технических повреждений своих автобусов и нехватки водителей, за что Дирекция автомобильного транспорта оштрафовала компанию.

Юревицс подчеркнул, что латвийский МИД давно и неоднократно призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Беларусь, а выдача виз гражданам России ограничена.

Он отметил, что с геополитической ситуации и с этической точки зрения компании, которые продолжают пассажирские перевозки в Россию, должны принять решение не продолжать подобные рейсы. Он также призывает Министерство транспорта оценить необходимость внесения изменений в нормативные акты.

По словам Юревицса, действия компаний по продолжению сообщения с Россией ему непонятны - политик не верит, что от них есть большая экономическая выгода.

Как сообащлось, с 1 февраля Ecolines возобновит прямые автобусные рейсы между Ригой и Санкт-Петербургом. Пассажирские перевозки в Россию осуществляет также компания Lux Express.

Автобус Ecolines из Риги в Санкт-Петербург будет курсировать один раз в день, пересекая границу России в эстонской Лухамаа. Длительность поездки - около 14 часов.

Председатель правления Ecolines Андрис Подгорный сообщил агентству LETA, что компания и ранее осуществляла рейсы в Санкт-Петербург, и будет продолжать это делать. "Единственное изменение, которое сейчас меняется, — это закрытие пограничного перехода "Ивангород", — подчеркнул Подгорный.

В начале января Россия официально проинформировала Эстонию о том, что с 1 февраля погранпереход в Ивангороде будет закрыт для дорожного движения, мотивируя это реконструкцией, которая, как ожидается, продлится до конец 2025 года.

По данным Firmas.lv, в 2022 году оборот компании "Norma-A" составил 24,59 млн евро, что на 87,2% больше, чем годом ранее, а прибыль выросла в 2,4 раза — до 1,201 млн евро. Компания зарегистрирована в 1993 году, ее акционерный капитал составляет 4 738 998 евро. 82,17% капитала "Norma-A" принадлежит эстонской Ecolines Estonia, 9,86% - Андрису Подгорному, а 7,97% — Егору Рибзамену.

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