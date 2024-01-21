Понятие "постоянные договоры" постепенно исчезает с латвийского рынка аренды квартир. Больше всего это ощущают люди, снимающие квартиры у самоуправлений. В частности, Рижская дума намерена в ближайшее время изменить около 3000 бессрочных договоров аренды, установив для них конкретный срок (обычно - два года), сообщает LSM.lv со ссылкой на LTV Ziņas.

Рижане, которые сейчас арендуют жилплощадь у самоуправления, волнуются — что будет, когда истечет срок этих договоров?

В конце прошлого и начале этого года несколько сотен человек, проживающих в муниципальных домах Риги, получили от думы предложение об изменении действующих бессрочных договоров аренды жилья на срочные.

Рижанка Анна с 2011 года проживает в муниципальном доме на улице Улброкас. До сих пор у нее был бессрочный договор с самоуправлением. Письмо, полученное из муниципалитета неделю назад, напугало женщину: другого места жительства у нее нет. Анна всегда содержала в порядке предоставленную муниципалитетом квартиру, за 13 лет ни разу не имела долгов по коммунальным платежам или арендной плате.

Соседи Анны по дому тоже признаются, что после предложения изменить договоры ощущение будущего у них стало более неопределенным. Некоторые отложили запланированный ремонт, поскольку не знают, смогут ли остаться в квартире.

В Рижской думе поясняют, что людям, которые реально проживут в этих квартирах и не имеют долгов и других нарушений, беспокоиться не стоит. По истечении срока действия новых договоров они будут автоматически продлены.

"Хочу сразу успокоить: всем добросовестным жильцам, договоры которых мы хотим перезаключить, не стоит волноваться. Если арендная плата уплачена и все обязательства выполнены, то волнений быть не должно", — пояснил председатель правления Комитета жилищного строительства и окружающей среды Рижской думы Виестурс Зепс.

Он не отрицает возможности того, что условия, в том числе размер арендной платы, могут измениться при изменении договоров. Это правда — даже в бессрочных договорах цены могут (и меняются) по мере изменения ситуации на рынке.

"Условия не должны ухудшаться, но если вырастут управленческие сборы или другие объективные внешние издержки, то это может оказать влияние", — добавил Зепс.

Бессрочные договоры Рижская дума переключает с целью контроля над недобросовестными жильцами, которые не платят арендную плату или фактически не проживают в предоставленной городом квартире.

Глава комитета по жилью поясняет, что у властей Риги нет возможности сохранять бессрочные договоры для добросовестных арендаторов. - этого не допускает новый Закон об аренде жилья, который предусматривает только срочные договоры.

Новый порядок позволит самоуправлению Риги легче избавиться от арендаторов-должников и сделать жилплощадь более доступной для тех, кто в ней больше нуждается.

Сейчас в очереди на муниципальные квартиры в Риге стоят около 1800 человек.

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