Делегацию депутатов Сейма во главе с оппозиционным политиком Айнаром Шлесерсом ("Латвия на первом месте") в Китай сопровождает ряд бизнесменов, тесно связанных с бизнесом семьи Шлесерсов, сообщает программа LTV De facto.

Как отмечает программа, визит латвийских депутатов в Китай не был принят Сеймом и не согласован с МИД. Поэтому возник вопрос, можно ли считать поездку несанкционированным подарком китайского правительства. Некоторые бизнесмены, посетившие Китай в составе делегации Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) вместе с политиками, тесно связаны с бизнесом семьи Шлесерсов.

В Китай отправились пять членов фракции "Латвия на первом месте" во главе с Айнаром Шлесерсом, два представителя Национального объединения (Александр Кирштейнс и Эдмундс Тейрумниекс) и Виктория Плешкане от партии "Стабильность".

В составе делегации бизнесменов, которая, как утверждают политики, "открывает двери китайским чиновникам", также участвует Эдвардс Шлесерс (сын депутата Айнара Шлесерса), представляющий компанию "Riga Port". Поехал в Китай и член правления "Riga Port" Микелис Лапше. Временными совладельцами "Riga Port" в настоящее время являются представители семьи Шлесерсов.

В поездке также принимает участие Иварс Сормулис, председатель правления компании "Baltijas Transit Serviss" группы "Riga Port", который также является совладельцем компании, следовательно — и партнером семьи Шлесерсов.

Всего LTRK организовал делегацию из 17 человек. Изначально организация заявила, что к ее президенту Айгару Ростовскису по поводу визита обратился Айнарс Шлесерс, но позже уточнила, что по этому поводу обратился китайский посол.

Шлесерс сообщил, что 11-дневная поездка полностью оплачена правительством Китая. При этом политик не подавал в президиум Сейма официального заявления с просьбой поддержать этот визит, а уехавшие депутаты парламента не подавали заявления о командировке.

Айнарс Шлесерс, как лидер группы депутатов по развитию сотрудничества с китайским парламентом, предложил поехать в поездку еще нескольким депутатам Сейма, но те отказались.

"Я не против того, чтобы поддерживать контакты и, возможно, ездить в страны, которые не являются нашими союзниками, потому что дипломатические каналы должны сохраняться. Но они должны быть правильно организованы, мы должны совместно обсуждать повестку дня, каких целей должны достичь. Нормально этот вопрос (визит делегации депутатов в Китай) должен пройти через заседание группы сотрудничества, через президиум, посоветовавшись также со службами безопасности и МИД. Это будет правильный путь", — объяснил свой отказ от участия в поездке Эрвинс Лабановскис.

"Самым рискованным во всем этом мне кажется явный конфликт интересов. На мой взгляд, совершенно неприемлемо, чтобы латвийский парламентарий посещал страну на деньги, финансируемые другим государством", — добавила депутат Лига Клявиня.

Скорее всего, Управление по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) теперь оценит, были ли соблюдены в этой поездке ограничения, установленные Законом о предотвращении конфликта интересов для чиновников на получение подарков.

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