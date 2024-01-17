Решение депутата Национального объединения Александра Кирштейнса поехать с визитом в Китай вместе с Айнарсом Шлесерсом и другими оппозиционными депутатами, вероятно, было индивидуальным. Такое мнение в эфире передачи Spried ar Delfi на Delfi TV выразил сопартиец Кирштейнса, депутат Сейма Артурс Бутанс.

"Я не считаю, что это была необходимая поездка. Мне кажется, что это было его индивидуальное решение, оно не было согласовано в партии. По-моему, это не было необходимо", — заявил Бутанс.