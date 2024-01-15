В конце прошлой недели депутат Сейма и лидер оппозиционной "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс похвастался в социальных сетях о, казалось бы, выгодной поездке, которую совершил он и еще семь парламентариев — визите в Китай. Политик подчеркнул, что госбюджету эта поездка не стоила и цента.

Комментируя эту "экскурсию" латвийских политиков, руководитель Центра китаеведения Рижского университета имени Страдиня (РСУ) Уна Александра Берзиня-Черенкова сказала порталу Delfi, что такой визит нельзя оценить как негативный, но некие риски — есть. Бюро по защите Сатверсме также констатирует, что интересы Китая — политическое и экономическое присутствие — все заметнее в нашем регионе.



Шлесерс и другие депутаты посетили Китай в целях развития сотрудничества между двумя странами. Сам Шлесерс является лидером группы депутатов Сейма по развитию сотрудничества с китайским парламентом. Вместе с депутатами в Китай прибыла также делегация предпринимателей Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТРК).

Как видно на опубликованном депутатом фото, помимо Шлесерса в Китай отправились и другие парламентарии от оппозиции: Александр Кирштейнс (Национальное объединение), Ричард Шлесерс ("Латвия на первомм месте"), Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте"), Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"), Виктория Плешкане ("Стабильность!), Эдмундс Тейрумниекс (Национальное объединение) и Кристапс Криштопанс ("Латвия на первом месте").

Упомянутый визит в Китай был организован как частная поездка, это подтвердили в SAB порталу Delfi.

В поле зрения Президиума Сейма эта поездка не попала. Однако Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проведет глубокую оценку информации в соответствии со своей компетенцией.

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