Национальные вооруженные силы (НВС) по поручению министр обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные") провели оценку возможного выхода Латвии из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. НВС призывают не поддерживать выход из конвенции, сообщила агентству LETA представитель НВС Сандра Брале.

По ее словам, командующий НВС, генерал-лейтенант Леонид Калниньш обращает внимание на то, что создание и строительство преград играет очень важную роль в государственной обороне, однако делать акцент только на противопехотных минах как на главном факторе тактического успеха, является упрощенным подходом.

Калниньш подчеркнул, что есть несколько операционных аспектов, из-за которых армия не поддерживает выход Латвии из конвенции.

"Во-первых, противопехотные мины являются лишь небольшим усиливающим элементом противомобильных преград. Во-вторых, противопехотные мины не эффективны против механизированных пехот и более тяжеловооруженных подразделений. В-третьих, для постоянного мониторинга минных полей 24 часа в сутки и семь дней в неделю будут необходимы большие человеческие ресурсы даже в мирное время", — пояснил глава НВС.

Он отметил, что уже несколько лет вооруженные силы концентрируются на приоритетных направлениях эффективного усиления противомобильных возможностей, например, увеличение огневой мощи, широкомасштабное внедрение противопеходных датчиков, а также содействие более широкому применению управляемых противопехотных мин.

Командующий НВС подчеркнул, что с правовой точки зрения Оттавская конвенция не запрещает применение противотанковых и дистанционно управляемых противопехотных мин, а также других противомобильных мер для того, чтобы остановить нападение механизированных подразделений, одновременно снижая потери среди гражданского населения и животных не только во время конфликта, но и в мирное время.

"Существуют гораздо более эффективные и современные системы вооружения, чем противопехотные мины. С прямой или непрямой огневой мощью, что позволяет добиться такого же или еще более мощного эффекта. В последние годы мы специально работали в этом направлении", — заявил Калниньш.

Также в НВС обратили внимание на то, что в Оттавскую конвенцию входят 164 страны, поэтому покупка таких противопехотных мин, учитывая их доступность и возможное происхождение в странах, не входящих в конвенцию, была бы иррациональной, непредсказуемой и очень сложной.

В интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении Калниньш заявил, что НВС не видит никакой практической выгоды от выхода из Оттавской конвенции. Он подчеркнул, что возникшая в обществе дискуссия о выходе из конвенции приветствуется , однако желательно в таких вопросах довериться экспертам.

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