Даже после заключения Национальных вооруженных сил (НВС) о том, что армия не поддерживает выход Латвии из Оттавской конвенции, необходима дискуссия, и это не означает, что вопрос закрыт, заявил агентству LETA председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс (Национальное объединение).

Политик отметил, что вопрос об участии Латвии в Оттавской конвенции о запрещении применения, накопления и производства противопехотных мин и об их уничтожении и в прошлом был горячей темой для обсуждения среди военных экспертов.

По мнению Колса, необходимость публичных дебатов усилилась в связи с растущей обеспокоенностью и публичной риторикой западных лидеров о неизбежности войны с Россией в ближайшие несколько лет, и, скорее всего, это будет война в странах Балтии.

Латвия работает над укреплением своей обороны и потенциала сдерживания, инвестируя в системы ПВО, в то время как внешняя граница страны имеет большое значение, а мины дешевы и эффективны, сказал Колс, подчеркнув, что, с одной стороны, конвенцию следует рассматривать в контексте обязательств по международному праву, а с другой — это вопрос укрепления обороноспособности Латвии.

НВС рекомендует Латвии не выходить из Оттавской конвенции, но пока Колсу не ясно, на чем основано мнение НВС. Это будет обсуждаться в среду на совместном заседании комиссий по иностранным делам и обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции с участием депутатов и представителей министерств обороны и иностранных дел, сообщил Колс.

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