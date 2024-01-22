Почему в Латвии лекарства дороже, чем в соседних странах? И что государство намерено делать, чтоб изменить эту ситуацию в пользу пациентов? Об этом разговор в эфире Spried ar Delfi с директором Департамента фармацевтики Министерства здравоохранения Инесе Каупере и членом правления Латвийской Национальной ассоциации поставки лекарств Янисом Липкенсом.

На прошлой неделе Кабинет министров согласовал меры по снижению цен на лекарства. Заявлены следующие мероприятия: введение единого механизма наценки на лекарства и увеличение госкомпенсаций за компенсируемые медикаменты, ряд других решений, которые призваны сделать лекарства более финансово доступными для населения.

Министерство обещает снижение расходов граждан на рецептурные лекарства примерно на 15-20%, при этом все компенсируемые лекарства будут компенсированы не менее чем на 75%. Планируется включить в список компенсируемых медикаментов также новые лекарства и новые диагнозы.

Само министерство пояснило, что есть несколько причин, по которым цены на лекарства в Латвии сейчас выше, чем в соседних странах. Например, на компенсируемые и некомпенсируемые лекарства применяются разные оптовые и аптечные надбавки по сравнению с Литвой и Эстонии, в Латвии выше НДС на лекарства и меньше государственных средств выделяется на компенсацию лекарств.

Член правления Латвийской Национальной ассоциации поставки лекарств Янисом Липкенс считает, что основная причина дороговизны лекарств — в Латвии список компенсируемых лекарств короче, чем у соседей.

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