С 22 января в Риге начали штрафовать водителей грузовиков, не соблюдающих запрет на транзитное движение в центре города, сообщает координатор проекта Департамента внешних коммуникаций Рижского самоуправления Лелде Рудзика.

С прошлой недели в Риге запрещено транзитное движение грузового транспорта через центр города. В частности, грузовикам запрещено движение по Каменному мосту, а также на Набережной 11-го ноября и Набережной генерала Радзиня.

В первые дни после введения новой организации дорожного движения Рижская муниципальная полиция предупреждала нарушителей правил, но с 22 января начались процессы об административных правонарушениях с применением штрафных санкций.

В понедельник несколько нарядов рижской муниципальной полиции контролируют зону запрета движения на правом берегу Даугавы, а на левом берегу Даугавы полиция уделяет этому виду нарушений повышенное внимание.

Самоуправление напоминает, что в Правилах дорожного движения знак "Грузовым автомобилям движение запрещено" запрещает движение грузовых автомобилей и их составов полной массой свыше 3,5 тонны (или указанную на знаке), а также тракторам.

За несоблюдение требований дорожного знака к водителю транспортного средства применяется штраф в размере 30 евро.

Согласно Правилам дорожного движения, запрет не распространяется на транспортные средства, которые доставляют или едут для приема грузов, а также специальные транспортные средства, такие как автокраны, которые едут для выполнения работ в зоне, обозначенной соответствующим дорожным знаком. Запрет не распространяется и на учебные транспортные грузовые средства.

Ранее в Риге были внесены существенные изменения в организацию дорожного движения, которые отныне запрещают транзитное движение через центр города.

Транзитное движение запрещено в обоих направлениях на Каменном мосту, на участке улицы Краста от Островного моста до Набережной генерала Радзиня, от Набережная генерала Радзиня до улицы 13-го января, на участке Набережной 11-го ноября от улицы 13-го января до Вантового моста и на участке улицы Экспорта от Вантового моста до улицы Ханзас.

Введенные запреты на транзитное движение - первый шаг в рамках более широкого плана ограничений, которые предусматривают изменения также в окрестностях Браса и Гризинькалнс. В частности, в будущеи будет запрещено транзитное движение на улицах Пернавас, Зирню и Сенчу.

Рижское самоуправление призывает водителей быть внимательными и учитывать новые изменения в организации дорожного движения.

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