Начато проектирование шести вышек связи и подъездных дорог, а также патрульной тропы на участке латвийско-белорусской границы по Даугаве, сообщает член правления Государственного агентства недвижимости Елена Гаврилова.

"Цель третьего, или Даугавского, этапа строительства инфраструктуры — создать современную, комфортную полосу для повседневной работы пограничников. Это позволит почти на 20-километровом участке контролировать государственную границу, которая проходит по Даугаве. На этом этапе самое важное — технологические решения, то есть забор мы здесь строить не будем. А вот на берегу будет создана патрульная полоса, которая позволит пограничникам быстро передвигаться вдоль реки", — поясняет Гаврилова.

Вышки связи являются частью системы мониторинга внешней сухопутной границы, которая создается для эффективной защиты границы Латвии и обеспечения интересов национальной безопасности. В ходе разработки проекта были уточнены места расположения вышек связи, а их количество увеличено с четырех до шести единиц.

Планируется, что строительство подъездных путей и металлических вышек связи может начаться весной 2023-го. В настоящее время одновременно с проектированием ведется подготовка к экспроприации и вырубке земельных участков, необходимых для строительства инфраструктуры, сообщает VAS "Valsts nekustamie īpašumi".

Осенью 2023 года было объявлено о двух ценовых исследованиях на строительство необходимой инфраструктуры пограничного контроля на латвийско-белорусской границе на Даугавском этапе проекта.

На проектирование и строительство вышек связи и подъездных дорог наиболее экономически выгодное предложение на сумму 3,1 млн евро представила госкомпания VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs". С ней и был заключен договор.

Проект предусматривает строительство вышек и подъездных путей, а также благоустройство территории и установку защитных ограждений. Все строительные работы должны быть завершены в октябре этого года. Бюджет этих работ, включенных в Даугавский этап проекта, планируется в размере около 3,6 млн евро (включая НДС). На него выделены средства ЕС в размере 2,77 млн ​​евро.

А для строительства патрульной дороги длиной 16,7 км и пяти мостов наиболее экономически выгодное предложение на сумму 5,8 млн евро представила фирма SIA "VIANOVA. Строительство патрульной тропы завершится в первом квартале 2025 года.

30 декабря 2023 года, как и планировалось, завершилось строительство постоянного заграждения на сухопутном участке границы между Латвией и Беларусью протяженностью 112 км. В настоящее время идут работы по инфраструктурному строительству (завозятся дополнительные стройматериалы и т.д.).

На участках вдоль общественных вод, где будет создана патрульная полоса длиной 33,5 км, строительство ограждения начнется в ближайшие несколько недель. Завершено проектирование и сделаны вырубки леса на земельных участках, принадлежащих государству. Забор на этих участках работ планируется построить к июлю 2024 года.

В целом планируется построить полосу государственной границы Латвии и Беларуси длиной 173 км. Строительство всей пограничной инфраструктуры планируется завершить к 2025 году, в том числе ограждения длиной около 150 км — к июлю 2024 года, а благоустройство пограничной полосы — к концу года. Общая стоимость строительных и сопутствующих услуг и работ первых двух этапов - 102,7 млн евро (включая НДС).

Реализация проекта строительства восточной границы курируется Комитетом по мониторингу строительства внешней пограничной инфраструктуры.

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