После случайного отбора призывникам Службы государственной обороны (СГО) повестки будут разосланы в течение недели, сообщил в эфире Латвийского радио руководитель отдела планирования призыва департамента СГО Министерства обороны Кристерс Граузе.

Повестки будут разосланы по электронным адресам призывников, а тем, у кого электронной почты нет — на декларированное место жительства. Если молодой человек не ответит на повестку, он получит повторное уведомление.

Как ранее сообщал портал Delfi, что в третьем призыве СГО не удалось набрать достаточного количества добровольцев, поэтому сегодня впервые будет проведена жеребьевка по отбору молодых людей, которые будут призваны в армию.

В третьем призыве нужно набрать 480 солдат. Заявки подали 515 добровольцев, из них после медицинских проверок годными к службе были признаны около 320, поэтому 150 человек будут призваны в обязательном порядке. Повестки получат 300 молодых людей в возрасте 18-19 лет, поскольку, как показывает опыт, после проверок отсеивается примерно половина.

Отбор по случайному принципу в Министерстве обороны состоялся во вторник в 10 часов при помощи специальной компьютерной программы. За ней можно было наблюдать онлайн — трансляция велась на страницах Минобороны в Facebook и Youtube.

По данным Минобороны, в настоящее время в Латвии проживает 22 539 граждан мужского пола в возрасте 18-19 лет. Из них 3 581 человек подлежит призыву на военную службу.

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