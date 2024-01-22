Третий призыв в Службу государственной обороны (СГО) почти завершился — добровольцы уже набраны. Но во вторник, 23 января, пройдет "лотерея": в случайном порядке выберут 150 призывников, которые начнут службу в июле этого года. Портал Delfi рассказывает, как будет проходить отбор призывников и что нужно делать после получения повестки.

На данный момент добровольцами третьего призыва стали 515 человек. Более 320 из них прошли проверку здоровья и были признаны годными к службе. Директор департамента СГО Виталий Ракстиньш на пресс-конференции Министерства обороны на прошлой неделе сообщил, что в третьем призыве на службу будут в случайном порядке призваны 150 граждан Латвии. По данным Минобороны, в настоящее время в Латвии проживает 22 539 граждан Латвии мужского пола в возрасте 18-19 лет. Из них 3 581 человек подлежит призыву на военную службу.

23 января будет 300 призывников будут отобраны с помощью специальной программы генерации случайных чисел. Порядковые номера будут анонимными. Отобранные призывники получат повестки на медицинскую проверку. Ее нужно будет пройти в Медицинском центр Национальных вооруженных сил в Риге. После медицинского обследования 150 человек будут призваны на службу.

Добровольцы будут получать ежемесячную компенсацию в размере 600 евро, призывники — 300 евро в месяц. После завершения службы и те, и другие получают дополнительную компенсацию в размере 1100 евро.

Кто получит повестку?

Под обязательный призыв, на котором новобранцев будут отбирать по случайному принципу, попадают граждане Латвии в возрасте 18-19 лет без судимости и серьезных хронических заболеваний.

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