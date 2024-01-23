Самоуправление Даугавпилса не планирует закрывать школы, но из-за нехватки денег их могут объединить, сообщил на пресс-конференции председатель городской думы Андрей Элксниньш, информирует агентство LETA.

Две школы в Даугавпилсе не соответствуют критериям количества учащихся, установленным Министерством образования и науки - Даугавпилсская 6-я начальная школа и 11-я начальная школа имени Я.Райниса, информировал первый заместитель председателя думы Алексей Васильев.

Эти школы не финансируются государством, но "миллионов в год" у самоуправления нет, отметил Васильев.

По словам мэра Даугавпилса Элксниньша, реформа школьной сети в Латвии направлена на закрытие малых школ. Он сообщил, что в 30-е годы ХХ века в регионах и в приграничье было построено множество школ, поскольку "это центр, вокруг которого формируется развитие городов, волостей и всей инфраструктуры".

Передача финансирования школ местным властям, когда уравнивающий механизм самоуправлений по сути является механизмом неравенства, по мнению мэра Даугавпилса, делает самоуправления заложником ситуации.

Даугавпилсское самоуправление сейчас ищет решения с учетом нового порядка, но власти города точно не пойдут по пути закрытия школ, подчеркнул Элксниньш. Муниципалитет рассматривает объединение школ, чтобы создать школьную экосистему, как того требует государство.

Как сообщалось, после оптимизации школьной сети в Латвии около ста школ могут потерять нынешний уровень образования для 7-12-х классов.

Министерство образования и науки предлагает критерии "создания эффективной школьной сети". Основными показателями эффективности являются: доступность в зависимости от этапа обучения, количество учеников в классе в зависимости от плотности школьников в самоуправлении, а также вместимость школ и состав преподавателей.

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