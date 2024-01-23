Процедуру отбора в Службу государственной обороны (СГО) необходимо как можно шире разъяснять молодежи и общественности, подчеркивает президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, 23 января Ринкевич встретился в Рижском замке с командующим Национальными вооруженными силами (НВС) Леонидом Калниньшем. Они обсудили текущие вопросы развития НВС и военной защиты восточной границы Латвии.

Президент выслушал новости о введении СГО и сегодняшнем первом призыве на военную службу.

"Нужно помнить, что это первый призыв, поэтому я призываю больше объяснять и говорить с общественностью, и особенно - с теми молодыми людьми, у которых будет выбор присоединиться к службе", - подчеркнул Ринкевич.

Как сообщалось, в рамках третьего призыва в Службу государственной обороны, не собрав достаточного количества добровольцев, 23 января впервые была проведена лотерея, в которой случайным образом отбирались молодые люди, которым придется идти служить.

По данным Минобороны, с помощью специальной программы генерации случайных чисел были отобраны 300 призывников, из них 150 человек будут призваны на службу после прохождения медицинского осмотра.

Ожидается, что в рамках третьего призыва в СГО будут призваны в общей сложности 480 человек. На этот призыв добровольно обратились 515 человек, из них только около 320 человек были признаны годными к службе после медицинского освидетельствования. Позже было принято решение о призыве еще 150 человек в принудительном порядке. Для отбора этих 150 человек по лотерее выбрано 300 молодых людей, поскольку половина из них будет признана негодной к службе.

Отобранные лица получат повестки на медицинское обследование, для чего им придется явиться в Медицинский центр НВС в Риге.

За непрохождение медицинского осмотра призывникам грозит предупреждение или штраф в размере до 350 евро. За неявку к месту службы — принудительная транспортировка к месту службы или штраф от 50 до 5000 евро.

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