Отказавшись от русского языка как второго иностранного, сфера образования вынуждена решать практические вопросы, такие как нехватка преподавателей иностранных языков (немецкого, французского и других), переквалификация учителей русского языка и подготовка молодых учителей, сообщает агентство LETA со ссылкой на газету Diena.

Для ускорения этого процесса, чтобы школьники, которые не хотят изучать русский язык, уже сейчас могли учить другой иностранный язык, рассматриваются различные решения, например, школам могут разрешить заключать между собой соглашения о дистанционном или частично дистанционном преподавании языков, пишет газета.

Такое решение предложили депутаты Сейма, и Министерство образования и науки его концептуально поддержало.

По мнению министерства, быстро добиться изменений будет сложно, и главным препятствием является нехватка учителей иностранных языков. Например, за последние шесть лет было подготовлено всего 92 учителя немецкого языка.

Diena информирует, что для обеспечения преподавание иностранных языков, школам уже разрешено нанимать приглашенных учителей без знания латышского языка.

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