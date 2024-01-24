Лидером списка Союза зеленых и крестьян (СЗК) на выборах в Европарламент будет руководитель фракции СЗК в Сейме Харийс Рокпелнис, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Латвийского крестьянского союза, член правления СЗК Виктор Валайнис.

До избрания в 14-й Сейм Рокпелнис был председателем Мазсалацской думы и депутатом думы Валмиерского края.

На вопрос, не воспринимает ли партийное объединение старт на выборах в Европарламент как вызов с учетом поддержки СЗК в основном на уровне самоуправлений, глава СЗК отметил, что при крайне низкой активности избирателей на выборах в Европарламент это станет вызовом для всех партий.

Поэтому СЗК консолидирует силы для выборов в Европарламент, создавая максимальную хорошую команду, отметил Валайнис. По его словам, СЗК будет разговаривать с людьми из регионов, призывая участвовать в выборах, так как решения Евросоюза влияют на жизнь и в Варакляны, и в Елгаве, и в пригородах столицы, и в других местах Латвии.

Глава ЛКС сказал, что выборы в Европарламент для жителей важны не менее, чем выборы в самоуправления.

Рокпелнис также подчеркнул, что решения ЕС напрямую влияют на наших крестьян и представителей лесного хозяйства, а также напомнил о том, что важно участвовать в принятии решений по поддержке Европой Украины для ее победы в развязанной Россией войне.

Валайнис на пресс-конференции подчеркнул, что старт на выборах в Европарламент — это возможность для СЗК обеспечить сотрудничество его политиков в Сейме и самоуправлениях. СЗК в ходе взвешенных дискуссий выбрал своих лидеров. Рокпелнис выбран как человек с опытом управления самоуправлением, так и с соответствующим образованием.

По словам Рокпелниса, вторым номером в списке будет председатель Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП) Янис Диневич, а третьим кандидатом — председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш.

Валайнис отметил, что в список также войдут член подкомиссии Сейма по делам Балтии Лига Клявиня (СЗК), парламентские секретари Министерства экономики и Министерства благосостояния Юргис Миезайнис и Рейнис Узулниекс.

Остальных кандидатов СЗК планирует объявить на следующей неделе.

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