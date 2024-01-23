Лидером списка кандидатов в депутаты Европарламента от премьерского "Нового Единства" может возглавить действующий вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, свидетельствует информация агентства LETA.

"Новому Единству" еще предстоит принять окончательное решение о списке. Известно, что список может быть презентован в начале февраля. С 25 января по 9 февраля Центральная избирательная комиссия принимает списки от партий и политических объединений.

Интрига, связаная с тем, кто из политиков "Нового Единства", может возглавить список на евровыборах, сохраняется уже несколько месяцев. Кроме Домбровскиса на первое место якобы претендует министр иностранных дел, экс-премьер Кришьянис Кариньш. Очевидно и то, что амбиции обоих политиков не ограничиваются получением мандата европарламентария.

Так Домбровскис не скрывает желания в третий раз получить пост в Еврокомиссии. А Кариньш претендует на пост генсека НАТО. Но на эту должность нацелились также премьер Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, считающийся пока фаворитом в борьбе за пост в НАТО. Если Кариньш не займет пост в НАТО, он может также претендовать и на пост в Еврокомиссии. То, что два латвийца могут стать еврокомиссарами — сценарий практически нереалистичный. Еврокомиссия будет сформирована уже после выборов в Европарламент, и будет зависеть от их итогов. Традиционно в Латвии большая роль в выдвижении кандидата в еврокомиссара — у премьра: в данном случае у Эвики Силини (также — "Новое Единство").

По неофициальной информации LETA, Домбровскис может занять первую строчку в списке, а Кариньш — вторую. Позиции Кариньша как лидера списка, как говорят в кулуарах, серьезно ослабил скандал вокруг специальных частных авиарейсов, которыми политик летал в командировки, будучи премьером. Этот скандал мог негативно сказаться и на популярности политика.

Предполагается, что в список "Нового Единства" на евровыборах будут включены и действующие европарламентарии Сандра Калниете и Инесе Вайдере.

Выборы в Европарламент в Латвии состоятся 8 июня этого года.

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