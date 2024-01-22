Экс-премьер и бывший министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список") может быть одним из кандидатов в депутаты на выборах в Европарламент. Это агентству LETA подвердил сам политик.

Однако решение об утверждении списка кандидатов в европарламентарии еще предстоит утвердить правлению "Объединенного списка".

Кучинскис считает, что на этих выборах в Европарламент, которые "из-за нестабильной внешнеполитической ситуации важны как никогда, необходимо объединить все силы". Политик сказал это в контексте войны России против Украины, подчеркнув, что Украину еще нужно будет много защищать.

Политик отметил, что пока мы укрепляем восточную границу Латвии больше собственными силами. Следует способствовать пониманию того, что это внешняя граница ЕС, что требует большей поддержки со стороны ЕС, отметил депутат.

Бывший министр внутренних дел утверждает, что необходимо также работать над сокращением нелегальной миграции.

Вероятно, первым номером списка кандидатов в депутаты Европарпламента от "Объединенного списка", который сейчас находится в оппозиции, станет организатор Twitter-конвоя" Рейнис Познякс, сообщило ранее Латвийское телевидение.

Цель проекта Twitter-конвой, созданного Рейнисом Позняксом — объединить тех жителей Латвии, которые хотят помочь Украине: волонтеров, тех, кто готов жерствовать свои машины и средства на приобретение автомобилей, которые доставляются в Украину. Twitter-конвой начал свою работу вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

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