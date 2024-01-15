Лидером партии "Стабильность!" на выборах в Европарламент будет руководитель проектами Никита Пинин. Об этом сообщил агентству LETA лидер партии, депутат Сейма Алексей Росликов.

По словам Росликова, первое место в партийном списке отдано политику нового поколения, который "родился в свободной и независимой Латвии, способен четко и конкретно формулировать приоритеты будущего и направления развития".

"Стабильность!" делает ставку на новые лица в политике, которые послужат "единственным ключом к переменам и глобальной безопасности в нынешние неспокойные времена", подчеркнул лидер партии.

Росликов сообщил, что работа по формированию партийного списка кандидатов на выборах в Европарламент еще продолжается.

Выборы в Европарламент в Латвии пройдут 8 июня этого года.

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