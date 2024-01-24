С начала года умерли пять человек, у которых было лабораторно подтверждено заражение гриппом, сообщили агентству LETA Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC).

Все умершие были старше 70 лет, имели множество сопутствующих заболеваний и никто из них не был привит от гриппа.

Результаты мониторинга гриппа, Covid-19 и других острых инфекций верхних дыхательных путей продолжают свидетельствовать о росте заболеваемости гриппом.

На прошлой неделе с симптомами острых инфекций верхних дыхательных путей к семейным врачам, участвующим в мониторинге, обратились 814 пациентов, 185 из которых был поставлен диагноз "грипп" на основании типичной клинической картины. Неделей ранее было диагностировано 111 случаев.

Случаи заболевания были зарегистрированы в Вентспилсе — 823,7 случая на 100 000 населения, Риге — 316,4 случая на 100 000 жителей, Юрмале — 281,6 на 100 000, Даугавпилсе — 232,4 на 100 000 населения, Елгаве — 197,1 на 100 000 населения, Екабпилсском крае — 139,8 на 100 000 населения, Лиепае — 34,3 на 100 000 населения и Резекне — 28,8 случая заболевания.

Самый высокий уровень заболеваемости на прошлой неделе был зафиксирован в возрастной группе до четырех лет. На прошлой неделе лабораторно было подтверждено 29 случаев гриппа, 28 случаев гриппа типа А и один случай гриппа типа В.

Как отмечает Центр профилактике и контроля заболеваний (ЦПКЗ), рост заболеваемости гриппом отмечается во многих странах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (EEA).

Средняя доля положительных результатов тестирования в странах ЕС/EEA была составила 22% (26% неделей ранее).

В Латвии наблюдается небольшое снижение случаев Covid-19 — лабораторно подтверждено 96 случаев коронавируса (неделей ранее их было 112). В целом проведено 727 (ранее 777) лабораторных тестов на присутствие вируса SARS-CoV-2. Сократилось количество госпитализированных с Covid-19 пациентов — 84, в то время как неделей ранее таких было 118 человек.

На минувшей неделе в стационарах с тяжелым течением болезни лечились два пациента (за неделю до этого — 10). Зарегистрировано девять случаев смерти пациентов с Covid-19 в возрастной группе 60 лет и старше, как минимум в пяти случаях коронавирус был основным диагнозом.

SPKC напоминает, что наиболее эффективным способом защиты от гриппа и Covid-19 является вакцинация. Жителей из групп риска призывают пользоваться возможностью сделать оплаченную государством прививку.

Несмотря на начало эпидемии гриппа, вакцинация по-прежнему рекомендуется, поскольку эпидемия обычно длится 10 недель, а иммунитет от прививки появляется в течение 10-14 дней. Поэтому пользу от вакцинации можно получить, сделав ее и после начала эпидемии гриппа.

В этом сезоне оплачиваемую государством прививку от гриппа сделали уже 114 080 человек, а от коронавируса — 33 465 жителей.

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