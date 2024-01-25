Чтобы помочь рижанам в решении жилищных вопросов и сократить очереди на муниципальные квартиры, Рижское самоуправление воспользуется правом первой руки и будет покупать квартиры, признанные бесхозными. В среду, 24 января, Рижская дума согласовала покупку первых 13 таких квартир, сообщили в самоуправлении.

"Одним из наших приоритетов в этом году является расширение муниципального жилищного фонда. Мы начали плановую работу по обеспечению рижан новым жильем — как молодых специалистов, так и тех, кому нужна социальная помощь. Мы будем готовиться к строительству доступных муниципальных арендных домов и ремонтировать существующие квартиры, которые сейчас непригодны для использования. Кроме того, мы вводим новую, ранее не использованную возможность — покупку бесхозных квартир, поскольку важно любое пополнение муниципального жилого фонда", — сказал председатель комитет жилья и окружающей среды Рижской думы Виестур Зепс.

С осени 2023 года департамент жилья и окружающей среды Рижской думы получил 39 запросов от присяжных судебных исполнителей о том, будет ли самоуправление использовать свое право первой руки. В 17 случаях было принято решение отказаться от права первой руки, в 13 случаях — использовать его, а остальные дела еще рассматриваются.

Стоимость этих 13 квартир (двух трехкомнатных, четырех двухкомнатных и семи однокомнатных) составит 393 100 евро, а расходы будут покрыты из бюджетной программы, предназначенной для ремонта квартир.

В настоящее время в жилой фонд самоуправления входит около 11 610 квартир.

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